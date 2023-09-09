新竹市長高虹安傳出搭名車、住豪宅，廉政署9日表示，已指示新竹市政風處進行「積極了解」，依法「縝密處理」，以維護公務人員廉結正直價值。

廉政署9日發出新聞稿，表示新竹市長高虹安涉及私人用車、房屋租賃爭議，依據「「政風機構人員設置管理條例」第 2 條規定，全國公務人員之政風業務，由法務 部廉政署規劃、協調及指揮監督。

因外界質疑案發後廉政署沒有動作，廉政署特別澄清表示，已督導新竹市政府政風處「積極進行了解」，嚴正依法「縝密處理」，強調有主動調查中。