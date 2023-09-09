從2016年舉辦以來，已經邁向第八屆的台灣藝術博覽會即將登場，集結國內眾多知名藝術家作品與藝品，讓參觀民眾大飽眼福，而今年台灣藝術博覽會，也首度邀請有「台灣龍宮舍利教父」之稱的三瘋阿公─莊明憲參展，將帶來許多龍宮舍利、龍宮舍利雕件精品、碧璽雕件精品及鈦晶雕件精品等，讓喜愛藝品的觀眾大飽眼福。

創辦知名直播平台「三瘋957」的莊明憲，因獨有風格與提供物美價廉的特選商品，身受眾多粉絲喜愛，雖然近年來網路流量紅利嚴重下滑，「三瘋957」卻仍不受影響持續逆勢成長，還曾締造單場直播113萬點讚，超過10萬人同時在線觀看的驚人紀錄，在蝦皮直播經營初期也奪下「新人王」稱號，並在2022年成為唯一囊括「業績、訂單、人氣」的三冠王賣家。

莊明憲與珈明國際團隊，也將展示數十件精緻泰國龍宮雕件。(戴志揚翻攝)

身為台灣將龍宮舍利介紹給直播觀眾的先驅，莊明憲在蝦皮平台，成功帶動一股龍宮舍利風潮，他解釋，源自泰國的龍宮舍利，相傳是兩千多年前，泰國上萬名高僧，在千峰山龍宮洞中坐化，修行能量幅射山洞週遭岩石，長久以來長出的礦物結晶體，因其外型與佛陀圓寂後，所遺留於世的舍利子相似，因此被取名為「龍宮舍利」，因龍宮洞據說遭泰國軍方封鎖管制，為「龍宮舍利」蓋上一層神秘面紗，一般人難以一睹真面目，也增添它的傳奇性與稀有性。

莊明憲與珈明國際團隊，也將展示數十件精緻泰國龍宮雕件。(戴志揚翻攝)

莊明憲說，雖然現在坊間出現許多似世而非的「舍利」，還有各種分類，五花八門，但因龍宮舍利的能量與磁場超越水晶，真正的龍宮舍利，甚至可讓人感到傳奇、靈氣與正能量，有些龍宮舍利，還因獨特限制，就算價值高達數百萬，也僅能「只送不賣」，可以說有錢也買不到。

2023台北藝術博覽會，將於9/8至9/11，於台北世貿一館舉行，莊明憲與珈明國際團隊，也將展示數十件精緻泰國龍宮雕件，件件均出自名師之手並附有鑑定證明書，每件作品保證獨一無二，歡迎民眾屆時可以到場，親自感受龍宮舍利的魅力。