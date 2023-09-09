基泰建設位於台北市中山區大直街的「基泰大直」建案，因疏失導致周邊地面坍塌，鄰宅嚴重受損，基泰建設負責人至今神隱，未出面回應。台北市長蔣萬安今(9日)傍晚再次道事發現場視察，強調市府有方式、工具要求基泰出面面對問題，態度很清楚，「就是嚴查、重罰」；至於住戶何時能返家、拿取物品，蔣表示，傾斜建物以外，最快明天、星期一就可以返家，但傾斜建物住戶還須完整的檢測，最快在今天下午，安排分批拿取物品。

蔣萬安今下午到大直事發現場視察後接受媒體聯訪，針對基泰建設持續神隱，蔣萬安表示，「我們有辦法也有相關的方式，甚至工具，來要求基泰出面面對問題，這部分有任何進度會跟大家報告」。

蔣萬安強調，基泰建設在這次事情上，一定要負起所有責任，「這是他們面對問題跟各項質疑最好的方式，也沒有別條路。我們態度非常清楚，就是嚴查、重罰」。

針對傾斜建物重建問題，蔣萬安表示，已經請都發局研議用公辦都更的方式，而且從最優容積、最快程序、住戶意願納入整體考量，「我們希望用最快速度、公權力的方式，來協助相關住戶重建家園」。

媒體也問及，若研議公辦都更，基泰建設昨已經在發合建意向書。蔣萬安表示，昨天已經在與所有住戶溝通，也請了義務律師分組召集住戶討論，這個時候基泰最重要的事情，就是負起所有的責任，包括給予相關受災住戶的照顧及安置做好，這才是當務之急。

針對住戶關心什麼時候可以回來拿東西或是回家？蔣萬安表示，相關管線修復都在掌握中，水電瓦斯都陸續接上，關於雙數號，傾斜建物旁邊這一排，預計最快明天、星期一可以讓住戶回家，目前大部分民眾是願意回來，有少部分民眾仍有疑慮，可能不願意回來居住，針對這些人都會安排後續的安置與住宿。

至於傾斜建物住戶何時能回家或拿取物品，蔣萬安表示，今天特別請消防局搜救隊先遣部隊，總共4車10人，實地勘查進入的路徑以及風險，「初步評估，還是有一定的危險性，所以暫時還不能讓這一棟的住戶來拿取東西」，還會再經過更完整的檢測，及結構技術工會也會持續的來判斷，確定安全無虞之後，傾斜建物的25戶最快在今天下午，安排分批拿取物品。

蔣萬安也提到，整體灌漿的狀況24小時持續在進行，市府也進行24小時持續整體的監測，相關數據顯示目前都沒有位移，傾斜的角度也沒有任何的移動，預計在今天晚上應該就可以完成灌漿作業。