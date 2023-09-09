國民黨總統參選人侯友宜今晚邀請國民黨主席朱立倫及藍營15位執政縣市長餐敘，國民黨主席朱立倫日前透露，全國競選總部的架構已確立，全國競總及各縣市競總也將於下個月成立。稍早也傳出將由黨主席朱立倫擔任競總主任委員，對此侯友宜晚間餐敘到一半，突下樓向媒體表示，有商請朱立倫來擔任這次全國競選最重要的責任，朱主席欣然接受。但並未講明是否為擔任主任委員角色。

侯友宜晚間表示，今天特別在板橋，跟朱立倫主席來作東，跟藍營縣市首長，以及苗栗縣鍾東錦縣長，總共15縣市齊聚一堂，因為蔣萬安台北市又重大工安事件，他特別用視訊，表達對這次總統立委選舉的支持。

侯也透露，在會中決定了兩件事，第一件事，他跟金溥聰執行長之前就有默契，要敦請朱主席統籌這次全國競選的選舉步調，並讓朱統籌整個競選，來作為這次的整個選舉如何大家同心齊力，最重要的領導人，除了這個部分之前就有來商請朱立倫來擔任，這次全國競選的最重要的責任，朱主席欣然接受。

侯另說，會中同時決定，15個縣市在10月10日，中華民國國慶日的神聖時刻 ，舉行升旗典禮，讓中華民國國旗在這15個縣市處處飄揚，讓中華民國，台灣這塊土地的人知道，國家叫中華民國，並一起守護中華民國，讓升國旗就是對國家一起致敬。

而競辦也發出餐會新聞稿，侯友宜在會中指出，非常榮幸能邀請藍營縣市長一同來到新北市餐敘，更感謝大家的支持與力挺，大家都是認識許久的好朋友、好戰友，彼此有一起打拼的情感，期盼繼續攜手合作，讓國民黨重返執政，中央、地方連線解決累積已久的民怨，帶給國家和平與繁榮。

侯友宜也提到，民進黨執政下，不斷帶頭遺忘中華民國，甚至企圖抹滅，今年國慶日的主視覺，不但看不見國家的名字—「中華民國」，展示給國際的英文名稱，更變成「TAIWAN NATIONAL DAY」，翻譯成中文為「台灣國慶日」，絲毫不見中華民國的痕跡。因此，他與14位縣市首長、將邀請民眾在國慶日當天，一起升國旗，讓國旗旗海再度飄揚，宣示「我愛中華民國，2024一起升國旗」。