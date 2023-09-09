性感女星林采緹過去因在香港動漫祭Cosplay《航海王》角色，把蛇姬扮演地維妙維肖，甚至紅到日本，被譽為「真人版蛇姬」。林采緹一度受前夫胡睿兒染毒被高度關注，但恢復單身後演藝事業也漸漸上軌道，活躍於各大綜藝節目；最近林采緹得空出國玩，到求佛聖地卻被認為穿太辣，要求她把「胸」遮起來。

林采緹在社群上分享近期開始東南亞旅行，第一站是馬來西亞吉隆坡，造訪「印度教聖地」黑風洞，穿短褲被認為不尊重神明，她便聰明地穿了長褲；而她上身搭配的是短版低胸小背心，傲人上圍呼之欲出，小蠻腰也大方見客，辣到不行。

林采緹到馬來西亞求佛聖地黑風洞，只穿白色低胸小背心意外洩火辣身材，竟遭要求遮起來。（圖／摘自林采緹Instagram）

怎料，林采緹穿得是在台灣很日常的穿搭，當地風情卻與台灣大不同，她居然被要求把胸的部分遮起來；對此，林采緹也用披肩把上半身遮住，才得以繼續參觀。雖然林采緹穿搭「被要求」，但她在當地看到很多猴子，還是像普遍觀光客一樣開心地說，「好皮好可愛」。

不少網友也很驚訝林采緹已經穿得比平常保守，沒想到還是被要求遮起來，紛紛留言表示，「在當地的話，妳太露出了」、「女神小心被孩子襲胸，包起來比較好」、「蛇姬太胸了，有夠辣」；但也有當地人直言，「請尊重馬來西亞的文化，在廟裡不應許穿那麼性感」。