美國軍售於我國的火山布雷車，7套將在今年年底前先運交台灣，後續7套會在115年運抵台灣。根據雷神公司前總經理胡振東強調，火山布雷車用於反坦克，只有坦克車才會讓它發動，人踩到這個系統不會爆。

美國國防部於2022年12月28日宣布，國務院已批准對台灣出售數套「火山」（Volcano）反戰車布雷系統及相關設備。中華民國軍方也證實，計畫向美採購14套「M136火山車載布雷系統」，這套軍售案主要包括「火山」反戰車布雷系統、10噸重型增程機動戰術卡車（M977A4 HEMTT）、M87A1布雷罐、練習用的M88罐裝訓練彈藥、M89訓練彈藥及相關設備、操作與維護培訓等。

「火山陸上機動布雷系統」原本預計2029年年底前全數交運，並部署於陸軍北中南3個軍團的工兵群。根據國防部送交立法院113年度公開預算書，說明我國共採購14套，7套將在今年年底前先運交台灣，後續7套會在115年運抵台灣。

胡振東（見圖）於建中一年級時赴美國，在美國空軍服役27年後中校退伍，轉為美國國防部文職的台灣科科長，之後再到AIT來台灣擔任副組長，接著在台灣雷神公司擔任總經理，現已退休。（資料照片）

雷神公司前總經理胡振東日前在「百齡果」網路直播中表示，如果對方想要登陸，有火山布雷車，他們要重新想，可能登陸不成了。至於民眾去海邊玩會不會受影響？胡振東強調，火山布雷車用於反坦克，只有坦克車才會讓它發動，人踩到這個系統不會爆。