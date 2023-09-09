英國「金融時報」報導，根據聽取相關討論簡報的官員指出，中國反對美國於2026年擔任20國集團（G20）輪值主席國的計畫，此舉凸顯北京與華府間的強烈不信任感。

根據「金融時報」（Financial Times），4名官員指稱，中國官員利用本週印度新德里G20峰會的外交會議，表達了反對美國2026年擔任G20輪值主席國的立場。

關於2026年由誰接任G20主席國的歧見加劇了本次G20峰會美中在諸多議題上的緊張關係，包括俄羅斯對烏克蘭的戰爭，以及對抗氣候變遷的工作。

G20輪值主席國的分配通常是沒有爭議、遵循寬鬆時間表的程序。輪值主席國職責包括設定該年度討論議程、主持部長會議及主辦領袖峰會。

但根據兩名在起草過程就非公開討論聽取簡報人士指出，中國外交官要求在今年G20峰會宣言中，刪除提及預計美國2026年擔任輪值主席國的文字。

英國在內的西方國家反對中方此舉，並且支持將上述文字納入G20峰會宣言。

無法立即聯繫上中方發言人，針對中國是否反對美國擔任G20輪值主席國作出評論。白宮則不予置評。

官員們告訴「金融時報」，中國的立場讓其他代表團的外交官感到驚訝，美中兩大超級強權間的巨大鴻溝可見一斑。