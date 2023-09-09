日本索尼音樂旗下以動畫為主的公司Aniplex Inc.主辦的年度線上活動「Aniplex Online Fest」（簡稱AOF），宣布將於 明（10日）連續第4年回歸，從參與的嘉賓、節目公告到音樂界重量級歌手的演出，屆時也將透過YouTube免費直播。

「AOF 2023」 將帶來超過20多部Aniplex精心制作的動畫，包括《神劍闖江湖 -明治劍客浪漫譚-》和《青春豬頭少年》系列，並且邀集眾多明星嘉賓。還將帶來由KANA-BOON feat. 北澤佑扶、岡崎體育、Philosophy no Dance 和中川翔子的現場音樂表演。為了紀念這場盛典，主辨單位也公佈了由《堀與宮村 -piece-》的角色設計師飯塚晴子繪製的活動視覺圖。

為了讓粉絲們先睹為快，發布一段特別宣傳影片，重點介紹了活動中的節目以及預定登場的特別來賓。 日語版的宣傳影片由在《神劍闖江湖 - 明治劍客浪漫譚-》中為緋村劍心配音的齊藤壯馬擔任旁白，而英語版的宣傳影片則由在《肌肉魔法使-MASHLE-》中為馬修班地德配音的Aleks Le擔任旁白。粉絲們還可以在Apple Music和Spotify上播放收錄Aniplex節目中及將在活動上亮相的藝人歌曲的 「AOF 2023」 播放清單。

自2020年開始，「Aniplex Online Fest」 為全球粉絲帶來了超大型線上動漫活動，當中包括Aniplex節目的最新新聞與資訊、無數重量級嘉賓登場，以及於YouTube免費直播的日語和英語的精彩音樂表演。去年在橫濱PACIFICO Yokohama舉辦了首次現場活動，吸引4000人參加，直播超過 140萬次的線上觀看次數。 今年來到第4個年頭，規模將比以往更大。