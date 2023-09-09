台南市海安路與民族路口9日凌晨5時49分發生一起賓士車撞小貨車的車禍事故，賓士車薛姓駕駛與友人當場肇逃，薛男將車丟在附近的停車場，再找來女友載到汽車旅館躲藏，待警方找上門，仍囂張嗆警「你有搜索票再來」，警方1小時內聲請搜索票，開門將他按在地上摩擦。

台南市中西區9日凌晨發生一起肇逃車禍，北上直行賓士車撞上對向南下正左轉的小貨車，賓士車撞擊後車頭受損，引擎蓋翹起，24歲薛男與友人下車查看一下，隨即又上車，不顧徐姓貨車司機則頭部、膝蓋受傷，逕自驅車逃離。

賓士車肇逃被路人拍下，傳上網路社群笑稱「撞成這樣還能開」，卻不知道駕駛正肇事逃逸。

徐男因車禍頭部、膝蓋受輕傷，前往醫院治療後提出告訴，警方調閱各路口監視器追蹤，發現薛男將受損的賓士車棄置在公園南路的停車場內，由友人接應離去。直到下午3時，才在北區一家汽車旅館內找到薛男與女友，薛男卻拒不開門，嗆警「你拿搜索票再來」。

警方1小時內取得搜索票，這次直接進門將他按在地上磨擦，當他將他逮捕。他辯稱同車友人因車禍頭部受傷，因此緊張逃逸。

車禍事故發生在凌晨5時許，薛男被逮已是當天下午5時，過了12小時，薛男酒測值為0，但警方懷疑他故意肇逃為了拖延時間逃避酒駕罪責。正調查他駕駛車輛在事故發生前的行蹤。