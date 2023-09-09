詐騙集團橫行，還隨著科技進步開始使用聊天、社群等軟體來散播消息，而隨著案件陸續被曝光，越來越多人清楚詐騙集團的手法，不過一名男網友近日收到LINE的好友邀請，結果對方一開口就說自己很有錢，只要男網友對他好就可以資助對方，讓他愣住說「該怎麼回覆她呢？」

一名男網友昨（8）日在臉書「爆廢公社二館」以「我該怎麼回覆她」為題秀出一張圖片，只見收到一名正妹加好友後，他禮貌詢問「你好，請問你是？」結果對方直接說自己花蓮人，正在新加坡做跨境電商，月收入可達1百萬至2百萬元台幣，希望男網友也可以自我介紹一下。

該名正妹補充，若男網友有經濟上的困難，只要對她好的話，那她將進行資助，「錢無所謂，我現在就是想找一個人對我好，我可以回去台灣生活，可以回去買房子買車子，你對我好就可以了，直接一點，我不喜歡拖拖拉拉的，拖拖拉拉的那些人都是騙子」。

其他網友看完全笑說「叫她先去買點數以示證明」、「你說自己從事人力仲介，專門安排青壯男女去柬埔寨受訓，每月淨收入至少100萬歐元」、「天龍蓋地虎，小雞燉蘑菇」、「最近好多騙子都說是新加坡人，我最近也遇到一個說賣普洱茶可賺錢的」、「她不拖拖拉拉，她是直接的騙子」。