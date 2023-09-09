曾敬驊、邵雨薇主演電影《我的麻吉4個鬼》口碑爆棚，全台票房累積近3500萬元，適逢開學之際，導演謝沛如與男女主角再度合體舉辦「鬼麻吉開學為你加油見面會」，為同學們加油應援。昨天主創團隊一踏入莊敬高職、能仁家商，尖叫聲不絕於耳，身穿橘色校服的莊敬學生們群起簇擁向男女神曾敬驊、邵雨薇熱情握手的盛況，被笑虧猶如「錦鯉搶飼料」。

曾敬驊開心表示：「這是我們很用心做出來的作品，可以搬上大銀幕已經是一件很不容易、很開心的事情，觀眾看完的感想發在限動上，我都有看，內心覺得很感動、很有意義。」邵雨薇回顧這段跑映前映後的日子，直呼「有種強烈的幸福感灌進心裡」，不只可以再次見到喜歡的團隊，觀眾給的反饋更是強而濃烈，有感而發地說「看完想要淡定趕緊擦乾眼淚、偷看旁人的佔大多數，但邊分享感想邊爆淚的性情中人也不在少數，幸福的是，我們療癒了彼此。這就是《我的麻吉4個鬼》的魔法，愛的魔法，希望大家可以繼續把愛分享出去。」

導演謝沛如說：「很開心有這樣的成績，這幾週從觀眾真誠的回饋，及驊驊、雨薇、夥伴們身上都得到滿滿的能量，很感謝且珍惜。希望這部電影也可以繼續帶給大家支持和力量！」在能仁家商校園分享會上，她聊起踏入電影圈以來拍片的種種失敗挫折，憶起有次因為劇本寫不完，眼看死限將至，她必須放棄與家人聚會的重要時刻，讓她忍不住淚崩：「本來我們家都約好了，我妹妹要帶未婚夫去看阿公，這是第一次見面，這個超可愛的moment，我竟然因為劇本寫不完不能去，妹妹超級失望的表情我還記憶猶新。」同學見狀立刻暖心遞上衛生紙。

結束校園應援會後，影人們連跑3場影廳見面會，在信義威秀影城現場出現許多一刷的新朋友，更有來自山東青島的同學，將在台觀影初體驗獻給《我的麻吉4個鬼》，並哽咽直呼電影好令人感動。現場邵雨薇及曾敬驊寵粉福利大放送，曾敬驊大方挺出胸膛讓粉絲聽好聽滿心跳聲，邵雨薇也即興演出鬼大叔版早安答鈴，讓粉絲獨家專錄。場外還有來自中南部的粉絲，因手速不夠快，沒搶到影人見面場門票，卻依然熱情來現場相挺。《我的麻吉4個鬼》明（10日）還有三場映後QA，分別在台北喜滿客影城絕色店及台北西門in89豪華影城。