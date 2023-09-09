The oldest living NBA player, Stanley ‘Whitey’ Von Nieda has reportedly passed away at 101 years old. pic.twitter.com/TjlrZoU31U — The Lounge (@TheLoungeSite) September 8, 2023

曾於1949-50年效力巴爾的摩子彈（巫師隊前身）的前NBA球員馮尼達（Whitey Von Nieda）在台灣時間7日辭世，享嵩壽101歲。去年6月馮尼達成為首位活到100歲的前NBA球員，接受全美籃球退役球員協會的表彰。

馮尼達就讀賓州州立大學時，便已開始職業生涯，在周末他會前往東部聯賽的Lancaster Red Roses隊打球，連續2季在該聯盟得分榜稱霸群雄。馮尼達從大學畢業後適逢二戰開打，也因此被徵召上戰場，不過馮尼達在Red Roses的表現引起其他球隊興趣，1948年國家籃球聯盟（NBL）隊伍三城黑鷹（Tri-Cities Blackhawks）以2000美元簽約金網羅他。

1949-50國家籃球聯盟和美國籃球協會（BAA）合併，成立國家籃球協會（NBA）並沿用至今日，馮尼達也參與了兩聯盟合併過後的首場正式比賽，迎戰丹佛金塊（於1950年解散，並非現今金塊前身）拿下14分，黑鷹最終以93比85贏得極具歷史意義的NBA聯盟第一勝。

馮尼達季中轉戰巴爾的摩子彈，因為眼傷只在NBA打了1個賽季，退役後的馮尼達生活多采多姿，不但接下伊麗莎白敦學院的總教練，後來成為廣告業務、在酒吧打理了60多年，也曾為當地報紙發表專欄。