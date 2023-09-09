台北市大直街「基泰大直」的工程，由於施工不慎，造成鄰近民宅坍塌。台北市長蔣萬安今(9日)上午再度到現場視察時表示，北市府今晚正式向法院遞狀聲請第一波假扣押，包含受災戶安置費用、市府財產損失、現場工程及鑑定費用等，總金額6195萬9982元；另外就市民房屋受損部分，法務局也正在準備第二波的假扣押。

蔣萬安今說明，昨天法務局即刻成立律師團，召開多場會議，今天就會書面遞狀假扣押，確保住戶朋友權益；同時後續相關證據的保全、損害賠償的訴訟，都會協助住戶，同時相關律師費也都是台北市政府負擔。

蔣萬安也正告基泰建設，此時此刻最重要是負起一切責任，出來面對負起責任，把該做的事情、相關安置跟受災照顧做好。

根據《壹蘋新聞網》報導，蔣萬安強調，北市府今晚正式向法院遞狀聲請第一波假扣押，包含受災戶安置費用、市府財產損失、現場工程及鑑定費用，總聲請扣押金額6195萬9982元；就市民房屋受損部分，法務局正在準備第二波的假扣押。