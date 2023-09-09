副總統賴清德新北萬里老家近日遭爆違建爭議，儘管賴以其建物屬工寮，在法規實施就已存在，不少綠營民代也開始提起賴家的礦工背景，大打悲情牌。前立委郭正亮表示，民進黨面對賴清德老家違建，還在扯沒品、不厚道，代表法律問題綠營根本無法回答，事實上賴家就是違法；他也酸說，賴清德乾脆把老家改成「台獨金孫誕生紀念館」，讓大家去膜拜。

賴清德的萬里老家近日遭爆違建，受訪時賴表示，其實他家是礦工工寮，民國70年以前就存在。民進黨發言人也堅稱沒有違反規定，反批外界為了選舉政治鬥爭，欺負辛苦一輩子的礦工家庭。綠委林楚茵也為了護航賴家違建，批評藍營「好意思刁難台灣礦工之子賴清德，選舉需要選到如此沒品」，賴清德的表姪、基隆市議長童子瑋也說，「選舉時把賴清德長大的老家拿出來討論不厚道」。

郭正亮今(9日)在政論節目《新聞大白話》表示，賴清德近期做了一波文宣攻勢，講自己小時候多窮、父親很早過世、母親多偉大，但要做文宣是一回事，有沒有違法是另外一回事，法律問題就不要再亂扯了，不然賴清德就主張把老家改成「台獨金孫誕生紀念館」，讓大家都去膜拜。

郭正亮認為，只要與法律有關就按照法律講，東扯西扯都沒用，只會人覺得心虛，賴清德從礦工家庭一路到副總統、甚至參選總統，也算是是台灣政治奇蹟，但老家的房子確實有修過，合法化的文件也沒拿出來，只拿出一個門牌而已。

郭正亮也酸說，民進黨發言人卓冠廷講錯自己也知道，所以也沒有再硬拗，因為依照新北市的規定，過去的違建若符合年限，想合法化就要拿出文件，但賴清德就是沒辦完，這問題就是這麼簡單，還去講賴家多可憐，父親多偉大、母親了不起，「到底在工蝦毀，是要比慘嗎？」

郭正亮也直接砲轟，到還在為賴家違建扯這些言論，林楚茵根本沒資格當立委，立委就是要守法，就按照法律要件一一檢視，「講法律就說別人沒品，哪有人這樣搞的」，還是要就是論事，現在還在說沒品、不厚道，那就是心虛，面對法律問題根本無法回答，事實上賴家就是違法。