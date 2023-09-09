網紅鄧佳華因過往諸多爭議，而頻登上新聞版面，今（9日）他又遭網紅「T妹」爆料出大事，原來是他偷拍女子裙底春光被抓包，來找她求救，T妹也建議解決辦法：「讓他好好去就醫、並遠離社交媒體、真誠與對方道歉。」

T妹透露在家開心過週末，看到震驚的影片，鄧佳華第一時間聯繫她，因此她詢問對方想怎麼解決，沒想到鄧佳華想要下跪道歉，但她認為事情沒有解決，萬一下跪道歉影片外流不也是罵聲嗎？「為什麼你們總是用下跪這種有損自己人格與無腦的行為，解決事情？！」

而T妹表示，在對談過程鄧佳華檢視到自己內心生病了，俗稱「窺陰症」(Voyeuristic disorder)，她建議鄧佳華誠心跟對方道歉並趕快就醫，接受藥物治療或接受心理治療，「把每一次的就醫紀錄跟內容都跟對方回報以示誠意，真心尋求對方的諒解並把自己的病治好」。

T妹也表示，鄧佳華同意暫時關閉臉書一段時間以示反省，「讓他好好去就醫、並遠離社交媒體、真誠與對方道歉，希望他這幾個月的靜養，我們可以看到全新不一樣的他」。