聚全氟烷和全氟烷化物（PFAS）因其極長的分解時間而被稱為「永久性化學物質」（Forever chemicals）美國印第安納州大學的研究團隊檢驗發現，許多女性的月經產品裡面都含有PFAS，這些化學物質目前已知與一些潛在的健康問題有關，值得消費者關注。

據《今日醫學新聞》（MNT）報導，美國印第安納州聖母大學（Notre Dame University）的皮斯利博士（ Graham Peaslee）所領導的一項研究中，研究人員檢驗了一些月經用品，發現其中一些含有PFAS，目前已經於今年美國化學學會秋季會議上發表了這一項發現。

聚全氟烷和全氟烷化物因為具備防水、防油、及摩擦力小的特性，常見於表面塗料，如衣物、紙張護膜、食品包裝材料、炊具、消防泡沫等。這項研究尚未在同行

Our symposium "PFAS challenge that persistently waits to be solved" which will be held on September 6th, 2023 at 10:00 a.m. is approaching! PFAStwin project asked several experts from the country and abroad to talk about important aspects of PFAS.#PFAS #PFAStwin #HorizonEU pic.twitter.com/HB8Q9UKBkT — PFAStwin (@PfaStwin) September 4, 2023

哪些月經用品含有永久性化學物質？研究團隊檢查了100多種月經用品及其包裝，包括衛生棉條、衛生棉、生理褲和月亮杯。

研究人員指出，月經產品的標籤通常不會列出成分。因此，消費者不知道產品中含有什麼成分。所幸，結果顯示許多產品不含聚全氟烷。

然而，某些衛生棉和衛生棉條的包裝以及某些生理褲的外層存在聚全氟烷化物，研究團隊報告了一些產品中存在高濃度的PFAS，特別是在包裝和外層中。

他們推斷，製造商添加PFAS以防止潮濕或側漏，同時保持產品乾燥。當他們在產品的外層添加氟化物時，可能防止血液從內層流出，污染到衣物上。

目前已知PFAS可能會造成癌症、肝臟和腎臟損傷、心血管疾病、肥胖、糖尿病以及引起免疫系統功能障礙。