超思資本額僅50萬元，卻能接下農業部進口蛋標案，引發爭議。前立委郭正亮表示，超思負責人秦語喬曾表示，「聽到可以為國家服務，所以3月2日迅速復業」；他不禁質疑，奇怪，她怎麼知道有這個機會為國家服務，是誰跟她說的？他不相信這個標案沒有人願意做。

郭正亮今(9日)在政論節目《新聞大白話》中表示，畜產會簽合約，是稱代收轉付；他認為，一定要代墊，不然人家雞蛋為什麼要給你，而且雞蛋進來之後，沒有立即交給大盤、中盤，況且還要有倉庫、倉儲費，不過，周邊為什麼可以搞定，而且又是在這麼短的時間內。

郭正亮接著指出，超思負責人秦語喬受訪時表示，聽到可以為國家服務，所以3月2日迅速復業。郭正亮不禁質疑，她本來是停業，奇怪，她怎麼知道有這個機會為國家服務，還有是誰跟她說的？他不相信這個標案沒有人願意做。

郭正亮表示，他寄望立法院會期，在野黨立院黨團一定要好好辦這個案子，因為這是立委可以處理的。大直基泰案，台北市議員可以處理，但進口蛋這件事不一樣。這兩個案子應該可以同時並進，民進黨不要想說不了了之，不然人家就會認為，故意用大直基泰案來蓋掉進口蛋這個案子。