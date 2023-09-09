潮州民宅傳氣爆火警，清理火場驚見焦屍一具。(屏縣消防局提供)

屏東警消9日晚間6時56分接獲民眾報案指出，潮州鎮中山路一處民宅發生火警，屏縣消防局隨即派遣13車、25人前往搶救，7時8分先從3樓救下1名八旬老翁，無受傷不需送醫；7時17分將撲滅火勢，竟在4樓發現一具焦屍，疑是老翁兒子，詳細起火原因仍在調查中。

這起火警經警方到場瞭解，現場民眾稱先是聽到氣爆聲後，就發現民宅突然不停冒出火花，隨即通知消防隊前來；民眾不斷呼喊有2人受困，消防員先在三樓救出88歲老翁，隨即在四樓發現一具焦屍，初步確認為屋主60歲兒子，目前已控制火勢，起火原因仍待調查。