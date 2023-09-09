中華隊在超級循環賽最終戰以5比2擊敗日本隊，奪下8連勝，距離U18世界盃隊史第4冠只差最後一步，台日兩隊將繼續在冠軍戰交手，中華隊預計推出孫易磊先發，日本隊則由前田悠伍應戰。

孫易磊本屆U18出賽3場，自責分率仍是完美的0，開幕戰先發對澳洲隊主投7局飆出8K、僅被敲2支安打，對美國隊後援0.2局、波多黎各先發2局皆無失分。明天孫易磊將扛冠軍戰先發重責，親友團也將全員出動，效力台鋼雄鷹的哥哥孫易伸也將特別從高雄北上。

教練團早早就賦予重責，今天冠軍戰前哨戰孫易磊在場邊仔細觀察對手並勤做筆記，「日本的每一場比賽我都有看，今天實際看過跟想像中差不多，揮擊就是很日本，很黏、擊球也都很確實，跟去年豪邁型的日本隊比較不同。」

孫易磊特別點名日本隊前4棒打者，「但其實每一棒都要小心，他們失投球都掌握得很好。」今天日本打者上壘後也跑出2次盜壘成功，孫易磊也有注意到這部分，「自己的節奏要抓好。」

總教練吳柏宏也指出，經過此役觀察後，可能要特別防範日本隊第3棒緒方漣，「他能打又會跑，或許會是日本隊的關鍵人物，如果能封鎖他可能會比較好守成，今天也有注意到日本跑者有在抓中華隊投手節奏去跑，這是明天要更注意的地方。」