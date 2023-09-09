國民黨今晚在新北市板橋凱撒大飯店設宴邀請藍營各地縣市首長，這也是侯友宜競選辦公室執行長金溥聰、藍營黨魁朱立倫與首長們第一次坐下討論選務，除了破除侯辦與中央不合拍的傳聞，也象徵藍營逐步整合。據了解，金溥聰與朱立倫並肩而坐，時不時交頭接耳。而侯友宜在會中更特別感謝花蓮縣長徐榛蔚、苗栗縣長鍾東錦致謝，強調要大團結拚勝選。

藍營首長宴席晚間6時30分開始，金溥聰於6時05分最先抵達，先後依序是新竹縣長楊文科、朱立倫、總統參選人侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、彰化縣長王惠美、鍾東錦、基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善。

台北市長蔣萬安因大直民宅倒塌案未能前來，已向侯、朱兩人告假，會中也特別視訊參與，並與各縣市長寒暄。桃園市長張善政原在桃園有行程，後來也臨時決定前往，其餘縣市長座車則都直接進入飯店地下停車場。

據內部人員轉述，朱立倫到場後便與金溥聰寒暄，會中更不時咬耳朵，朱立倫起身致詞時，金溥聰更全神貫注並鼓掌支持，顯為破除朱金不合的傳言。

外傳地方派系逐漸整合，藍營預計按往例由執政縣市首長擔任地方競總主委，謝國樑到場時，面對鏡頭回答「當然會」，張麗善則表示「看總部怎麼安排，我就怎麼配合」。