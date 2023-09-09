Hit Fm聯播網新「聲」報到，音樂人李拾壹從9月4日起，每週一到週五的晚上六點到七點時段跟大家空中相見，並以「CHILL DJ」的全新身分正式在電台上線，不少聽眾認出李拾壹是參加過歌唱選秀節目《聲林之王3》的選手。

對此，李拾壹笑說：「從現在開始，我在Hit Fm正式出道！」而新「聲」報到第五天，李拾壹昨（8日）迎來第一位正式訪問的大咖歌手林宥嘉，兩人之間竟有著深厚的音樂淵源，原來林宥嘉推出的新歌〈垃圾寶貝〉作曲人就是李拾壹。

節目一開場，林宥嘉就拿著生日蛋糕出現在錄音室，讓李拾壹又驚又喜，原來訪問的隔天（9月9日）就是李拾壹的生日，李拾壹感動的說，沒想到剛來電台沒多久就有人幫他慶生，而且還是林宥嘉，真是太榮幸了！不僅如此，林宥嘉還準備臘腸禮盒給李拾壹，加上有酒香風味的蛋糕，祝「CHILL DJ」李拾壹電台節目「腸腸酒酒（長長久久）」。

提到演唱會，林宥嘉說，之前宣布下半年要在台北小巨蛋開唱以後，大家都在敲碗詢問日期，只能跟大家說是12月，演唱會消息很快就會讓大家知道了，敬請期待！但更重要的是，〈垃圾寶貝〉MV將會在下周三（13日）晚上八點上架，這首對他來說很寶貝的歌，MV也一樣很珍貴，還有寶貝朋友們會客串演出，其中一位正是李拾壹，大家記得準時到華研國際的官方YouTube頻道收看。