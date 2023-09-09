今日（9日）受低壓帶影響，中南部不時有陣雨出現，尤其午後受熱力作用影響，中南部局部大雨將持續到晚上，且明日（10日）台灣各地仍受低壓帶影響，天氣仍不算穩定，下周一（11日）開始天氣才會趨於穩定，呈現多雲到晴的好天氣。

中央氣象局資料顯示，明日（10日）台灣各地受低壓帶影響，易有短延時強降雨，新竹以南整天都可能出現局部陣雨或雷雨，午後則有局部短暫雷陣雨的天氣，南部地區及午後中部地區、其他山區有局部大雨的機會，並伴隨雷擊與強陣風，民眾若打算出遊應攜帶雨具，並隨時注意安全；溫度部分，各地清晨氣溫將降至22至24度，白天雖然雲量偏多，但高溫仍在29日32度。

10日各地天氣仍不穩定，中央氣象局定量降水預報顯示，新竹以南地區仍有大面積降雨。（圖／翻攝自中央氣象局）

下周一（11日）起水氣減少，到下周六（16日）為止天氣將趨於穩定，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區大多呈現多雲到晴的好天氣，不過午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

下周日（17日）水起開始增加，東半部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，不過中央氣象局也提醒，因時間距離較遠，仍有不確定性，氣象局將持續觀察，並隨時更新資訊。