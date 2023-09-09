上個月剛以智庫的身分為鴻海創辦人郭台銘站台的前衛生署長楊志良，今天(9日)投書媒體喊話，「郭董，請你退選，成就多數民眾下架民進黨的渴望吧！」資深媒體人董智森認為，連最挺郭台銘的楊志良都放棄郭，接下來「應該還會有一波」。

董智森今(9日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，此次美麗島電子報四腳督民調，民眾黨主席柯文哲為15.6%，郭台銘9.4%，跌到10趴以下。以現在的態勢來講，楊志良要求郭台銘不要選，不管郭台銘最後有沒有選，柯文哲還是處於劣勢，這是實在的情況。

董智森接著指出，國民黨、非藍的朋友也很清楚，在野沒有合就沒有機會，就會讓民進黨總統參選人賴清德躺著選。這兩個陣營既然這樣想，當然要往合的的方向努力，雙方過去有很多互相批評，現在就很少見，小雞們已有這樣的約束跟節制。

董智森點出，國民黨侯友宜衝到第二，如果侯跟柯文哲的差距更大、跟賴清德的差距再小一點，對整個政治氛圍來講，是往好的發展，所以現在整個非綠陣營士氣大振。不管是挺柯或是挺侯的。至於挺郭台銘的，就可看到有些東西在減少，包括最挺他的楊志良都要郭退選，楊志良曾是他裡面知名度最高的政務官，也最敢講，如今連楊志良都放棄郭台銘，接下來應該還會有一波。