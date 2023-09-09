與日本隊的冠軍戰前哨戰，中華隊在打線上作出微調，由連2屆參賽的邱鑫扛開路先鋒收到不錯效果，前2次上壘後頻頻展現壘間破壞力，單場雙安、3盜壘成功。上屆U18他2次嘗試盜壘都出局，今年雪恥成功，明天也要繼續用腳程壓迫對手。

中華隊今天將前兩棒許庭綸、邱鑫對調，由邱鑫扛開路先鋒，希望藉由他強大的壘間破壞力壓迫對手，首打席獲得四壞球保送上壘後他連跑2次，之後在隊友護送下跑回中華隊第1分。

2局下邱鑫敲安又成功盜上二壘，個人3次盜壘成功，他表示，盜壘除1次是教練下戰術外，其他2次都是自己抓起跑時機，「日本投手的節奏其實滿快的，必須要更快去適應，明天希望能夠繼續上壘，用腳程壓迫。」

除了上壘後展現壘間破壞力，邱鑫在打擊端也有雙安演出，他表示，前幾場打擊沒有發揮，無形壓力也讓自己想太多，自己在心態上也做出調整，收到不錯的效果。

「我有問（王）念好他們怎麼打，他們說沒什麼設定，差不多的球就做攻擊，今天我也是這樣。」而邱鑫在帽簷內寫下「順著他」3個字，主要是提醒自己情緒不要受到裁判影響，能夠更心平氣和去面對每場比賽。

總教練吳柏宏也提到，今天中華隊在比賽前段頻頻發動盜壘，主要是教練團也想利用比賽測試一下對方捕手的長傳阻殺能力。