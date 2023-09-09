少有機會下廚的縣長許淑華與縣議員林儒暘等人都親自下廚煮南投人最愛的意麵。南投縣政府提供

同樣是南投人，吃意麵的方式還是有所不同。南投縣政府提供

南投縣長許淑華平日忙縣政，沒空下廚還幾乎外食，但為推廣南投意麵美食，9日下午捲起袖管綁起圍裙，親自下廚煮意麵，只見她抓麵、下麵、灑蔥花、下滷汁，香噴噴意麵輕鬆上桌，被現場民眾讚為最美南投意麵代言人。

南投縣府與市公所今（9）天傍晚舉行南投意麵觀光嘉年華，雖然一場招財雨來的急又大，卻擋不住上千名聞香而來的民眾，大排長龍搶著品嘗南投意麵的好滋味。

縣長許淑華更是當場示範煮意麵的「撇步」，只見她如行雲流水般抓麵、下麵，算準時間下鍋煮豆芽菜，接著提桿、搖勺、瀝麵，最後加上老滷汁跟葱花，道地南投意麵輕鬆上桌，讓人聞香忍不住垂涎。

許淑華說，美食是觀光旅遊中很重要的一環，南投意麵一直是南投代表性特色美食之一，從民國100年她任市長開辦南投意麵節後，南投市公所就極力推廣意麵及在地物產，這次感謝市長張嘉哲用心努力再度與南投縣政府擴大舉辦「2023南投意麵觀光嘉年華暨資源回收宣導」，相信透過意麵伴手禮的發表，以及千碗意麵免費嘗、意麵王票選等活動，將南投特色美食的好名聲宣傳到海內外。

除了許淑華展廚藝，副縣長王瑞德、南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘也到場展現難得一見的煮麵手藝，並分享自己吃意麵的心得。許淑華說「不怕辣的，一定要加辣椒醬，讓南投意麵特殊的「鹼味」昇華成獨特的好氣味」；副縣長王瑞德說「加顆滷蛋的南投意麵就是最經濟實惠的國民美食」；縣議員林儒暘議則說「南投意麵配上油豆腐再加上一碗蕹菜湯最對味！」

主辦該活動的南投市長張嘉哲表示，2023南投意麵觀光嘉年華特別以「夜之祭典」的方式舉辦，將國人熟悉、喜愛的夜市攤商搬到南投縣會展中心，用好吃、好玩、趣味的活動與攤位，推廣南投在地美食，未來市公所會推出更多活動，讓大家體會更多南投美食與景點，感受南投之美。