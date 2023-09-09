南投縣長許淑華平日忙縣政，沒空下廚還幾乎外食，但為推廣南投意麵美食，9日下午捲起袖管綁起圍裙，親自下廚煮意麵，只見她抓麵、下麵、灑蔥花、下滷汁，香噴噴意麵輕鬆上桌，被現場民眾讚為最美南投意麵代言人。
南投縣府與市公所今（9）天傍晚舉行南投意麵觀光嘉年華，雖然一場招財雨來的急又大，卻擋不住上千名聞香而來的民眾，大排長龍搶著品嘗南投意麵的好滋味。
縣長許淑華更是當場示範煮意麵的「撇步」，只見她如行雲流水般抓麵、下麵，算準時間下鍋煮豆芽菜，接著提桿、搖勺、瀝麵，最後加上老滷汁跟葱花，道地南投意麵輕鬆上桌，讓人聞香忍不住垂涎。
許淑華說，美食是觀光旅遊中很重要的一環，南投意麵一直是南投代表性特色美食之一，從民國100年她任市長開辦南投意麵節後，南投市公所就極力推廣意麵及在地物產，這次感謝市長張嘉哲用心努力再度與南投縣政府擴大舉辦「2023南投意麵觀光嘉年華暨資源回收宣導」，相信透過意麵伴手禮的發表，以及千碗意麵免費嘗、意麵王票選等活動，將南投特色美食的好名聲宣傳到海內外。
除了許淑華展廚藝，副縣長王瑞德、南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘也到場展現難得一見的煮麵手藝，並分享自己吃意麵的心得。許淑華說「不怕辣的，一定要加辣椒醬，讓南投意麵特殊的「鹼味」昇華成獨特的好氣味」；副縣長王瑞德說「加顆滷蛋的南投意麵就是最經濟實惠的國民美食」；縣議員林儒暘議則說「南投意麵配上油豆腐再加上一碗蕹菜湯最對味！」
主辦該活動的南投市長張嘉哲表示，2023南投意麵觀光嘉年華特別以「夜之祭典」的方式舉辦，將國人熟悉、喜愛的夜市攤商搬到南投縣會展中心，用好吃、好玩、趣味的活動與攤位，推廣南投在地美食，未來市公所會推出更多活動，讓大家體會更多南投美食與景點，感受南投之美。
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