摩洛哥強震死傷慘重。

北非摩洛哥中部山區周五（8日）深夜遭淺層強震猛襲，死傷慘重。路透社報導，摩洛哥國營電視台公布官方最新統計，罹難者至少1037人，傷者逾1200人。距離震央約72公里的大城馬拉喀什（Marrakech）損傷嚴重，死者13人占少數，外界預估傷亡多在偏遠地區。山區多處村鎮幾近全毀，亟待救援。世界衛生組織（WHO）估計哈拉喀什與周邊地帶災民合計多達30萬人。

社群媒體X持續出現山區小鎮村落滿目瘡痍的畫面。一名網友張貼短片表示，馬拉喀什附近一處偏遠村莊裡，有個男人冒著生命危險摸黑走進傾圮建物之間，不斷呼喊失聯兒子的名字，傳來的只有呼喊聲的回音，無人應答，聞者同悲。也有網友轉發高阿特拉斯山區一處村落全毀的慘狀，藍天之下盡是殘磚斷瓦。另一處小村莊伊吉爾（Igil）落石滿地，摸黑撤離的車輛在危險的情況下緩緩通行。

摩洛哥官方公布地震規模為7.2，美國地質調查所數據顯示違6.8。美國有線電視新聞網（CNN）報導，震央附近小鎮阿斯尼（Asni）位於高阿特拉斯山（High Atlas）山腳下，災情嚴重。50歲居民法蒂瑪說：「我險些未能抓緊孩子們跑出屋外，眼睜睜看著我家就這麼塌了。鄰居的房子也倒了，壓死2個人。」她表示，此地位處偏遠，救援人力尚未抵達，「沒有人來這裡幫忙把罹難者從毀損建物底下拉出來......村子狀況很慘，毀壞到處可見」。

同村另一居民說，他的家人倖存，鄰居失去了兒女各1人，全村幾乎所有房舍毀壞，電力中斷，黎明之後無水可用，救難隊伍已改赴附近災情更慘重的地區救援。

50歲的穆罕默德住在鄰鎮維爾崗（Ouirgane），家裡有4人在地震之中喪命：「我設法帶著2個孩子逃生，但其他人沒能活命。我整個家都沒了。」

他也說，當地已展開救援行動，「大家都到外頭跟著救難人員一起從瓦礫堆裡搬出罹難者遺體。我看到很多、很多人送去醫院。我們希望瓦礫堆底下能有奇蹟出現。」

同樣住在高阿特拉斯山山麓的穆斯塔法形容，地震爆發的那一刻，他聽見「很大的聲響，震耳欲聾」，感覺就像「一列火車穿過自家客廳」。他的家人逃出屋子，整夜待在戶外，一直到9日上午8點，餘震不斷，「整夜誰也沒睡，因為有餘震，震動的聲音引發恐慌」。

穆斯塔法說，他家沒垮，但附近一處小鎮已遭強震夷為平地，當地居民根本無法從瓦礫堆下搬出死難者遺體。山腳下靠近震央的許多村莊與世隔絕，難以抵達，傷亡數字恐怕還會增加。