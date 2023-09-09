68歲影帝周潤發近年過著半退休生活，偶爾出席一些頒獎典禮或講座，平日熱衷慢跑和登山，香港民眾時不時能在路上或山上巧遇他。7月底周潤發才在講座上自曝摔傷，被醫師警告暫停運動2個月；怎料，周潤發近日被路人發現他在慢跑，上前求合照，畫面中卻驚見他皮膚滿是皺褶，網友感嘆他真的老了。

周潤發7月28日在香港大學演講時，透露自己跑步摔傷，嚴重到肋骨出現骨裂，遭醫師叮囑要暫停跑步運動2個月，但8月周潤發就被爆料又開始慢跑；而昨（8日）下午有網友分享巧遇在街上巧遇周潤發，他穿了一身黑跑步，也親切地答應合照。

有眼尖網友注意到周潤發頸部和手臂都有衰老徵狀，皮膚都開始皺在一起。（圖／摘自東網）

照片中的周潤發全身都是汗，但跟粉絲站在一起還是露出燦爛笑容，精神看起來相當好；不過，有眼尖網友注意到，周潤發不僅臉上皺紋越來越多，頸部和手臂的皮膚都皺在一起，儘管周潤發表面看似健康有活力，但慢慢浮現的衰老徵狀已經出賣他的真實狀態。

許多粉絲還是希望周潤發能好好休息，尤其才受了嚴重的傷，忍不住留言表示關心，「發哥等康復再跑吧，有點危險」、「最近天氣也不好，周潤發好好休息養身體啦」。周潤發7月底透露自己跑步時摔倒，雙手手掌被石頭割傷流血，左邊第四條肋骨骨裂，大笑或呼吸都會痛，還被醫師叮囑暫停運動2個月。