有機會在球季結束旅美的歐力士猛牛王牌山本由伸，9日對決千葉羅德海洋繳出9局無失分，飆出8次三振、2四死球的超優質內容，完成個人生涯第2場、日職史上第100場無安打比賽，而山本由伸連續2年投出無安打比賽，則成為日職（含前身日本棒球聯盟）第3人。

山本由伸前2局只用15球，輕鬆完成6上6下，歐力士則是給足支援，杉本裕太郎敲出3分炮奠定勝基，山本由伸直到第6局對安田尚憲投出四壞保送，完全比賽內容才破功，但依然持續摧殘羅德打線，第8局更是連續賞給對手3張老K，9下2出局後雖投出觸身球，仍臨危不亂拿下全場最後一個出局數，寫下連2季都有無安打比賽的紀錄。

過去曾有1936-37年巨人隊澤村榮治，1940-41年黒鷲軍隊（已解散）的亀田忠能夠連續2季完成無安打比賽，山本由伸達成至今82年來首見紀錄。據日本媒體報導，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）特地前來考察山本由伸，沒想到就見證了歷史性的一刻。

除此之外，山本由伸也以146次三振，超越了羅德投手種市篤暉登上洋聯三振王，就連勝投、勝率以及自責分率都排在榜首，有望挑戰連2年達陣「投手四冠王」的空前紀錄。