中華隊9日在U18世界盃超級循環賽最終戰以5比2擊敗日本隊，打出一波8連勝氣勢，這次扛中華隊中心棒次的林佳緯此役繳出單場雙安的表現，也讓他找回信心。

林佳緯前7場比賽18打數僅敲出3支安打、貢獻1打點，今天繼續扛第5棒，他前2打席都敲安，包含1支二壘安打，找回昔日打擊手感。

「終於能打出安打來。」林佳緯在對美國、荷蘭隊的比賽各有1支安打，但都是點出來，今天紮實敲安，也讓他十分開心，「從韓國後就沒能用打的方式敲安，今天終於能用打擊幫助球隊。」

預賽5場比賽林佳緯僅敲出1支安打，他表示，安打一直沒能打出來，心態上更著急，「找不到擊球感覺就越打越急，也影響到心情，沒辦法穩下心去揮擊。」後來隊友們鼓勵他不要想太多，「他們說我是有這個實力的，給自己信心就會有安打出來。」

帶著隊友們的鼓勵，林佳緯今天敲安也找回信心，「之前每次攻勢都在我這棒斷掉，希望不要再斷在我這棒。」