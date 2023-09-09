台北市大直街「基泰大直」的工程，由於施工不慎，造成鄰近民宅坍塌。基泰建設向受災戶發放1戶5萬元的慰問金，但卻遭發現同時也發「合建意向書」給民眾簽署，引發各界批評。立委高嘉瑜指出，意向書怎麼看都是基泰穩賺不賠，賠償都沒有具體下文，基泰建設簡直是把受災居民當笨蛋；高也指出，基泰碧湖、基泰磺港兩處工地在被勒令停工後遭疑仍在施工，但建管處竟在為基泰護航，停工究竟是玩真的還是假的？

高嘉瑜9日在臉書發文表示，基泰建設在向受災居民發放5萬元慰問金時，趁勢於信封內夾帶合作興建意向書，實在令人傻眼。高指出，根據該意向書第1條第一項，「舊建物一坪換回新建物一坪」，文義解釋就是超過舊坪數的部分皆歸基泰所有？ 第3條為「簽訂後不得對雙方以外第三人透露」、第4條甚至明文「得單方解除意向書事宜」，端看這意向書的內容，怎麼看都是基泰穩賺不賠！

高嘉瑜痛批，「賠償事宜尚未有具體下文，基泰建設是把受災居民都當笨蛋嗎？」她也呼籲，基泰建設應拿出誠意積極研議賠償事宜，而非渾水摸魚趁火打劫！

民眾黨台北市議員林珍羽揭露，基泰建設在向受災戶致贈慰問金時，還向住戶提出「合作興建意向書」的簽署。（林珍羽辦公室提供／丁上程台北傳真）

此外，高嘉瑜也提到，台北市長蔣萬安才剛勒令基泰建設全面停工，然而8日北投的「基泰磺港」和9日上午內湖的「基泰碧湖」工地卻疑似仍在繼續施工，不時傳出金屬敲打與切割聲；而北市建管處發言人鄭大川竟然回應，「基泰碧湖現場為安全圍籬改善工作的施作，並未有任何建築施工進度與行為；至於基泰磺港則是工人進行材料機具的收整及加強穩固，並非是施工行為」。高嘉瑜也怒轟，勒令基泰建設停工究竟是玩真的還是假的？