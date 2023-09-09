日本天文學家西村榮男在今年8月12日發現的C/2023 P1，或稱西村彗星（Nishimura）正接近地球。預計這顆彗星將在9月12日達到最接近地球的位置，然後在9月17日達到最接近太陽的位置。報導稱，錯過這一次，要再等300年，而美國天文雜誌報導，西村彗星很有可能會擺脫太陽系的重力陷阱，一去不復返。
綜合《天文學》（Astronomy）雜誌、台南市教育局新聞稿，西村彗星被歸類為一顆週期性彗星，因為它大約每300年才一次經過太陽。當它在9月12日抵達近地點時，它將位於獅子座，距離地球約0.84（AU）天文單位，並且其視星等約為2.7。
西村彗星之後將在9月17日抵達近日點，位於處女座，距離太陽約0.22天文單位，其視星等約為1.7。在這個時候，它將非常接近太陽，距離約為12.2度左右，所以在日落時分，人們將能夠看到它在天空中的蹤影。目前，人們已經可以在凌晨使用望遠鏡進行長時間曝光，以拍攝西村彗星的影像。
《天文學》雜誌報導，如果一切順利，西村彗星將繞過太陽，迅速返回太陽系的外圍，再也不會回來。 雖然它來自我們的奧爾特雲（Oort Cloud），但它現在是一顆雙曲線彗星（hyperbolic comet），這意味著它有足夠的能量來逃離太陽的引力，並進入星際空間一去不復返，想看可要把握機會了。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。