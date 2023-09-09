根據《美麗島電子報》9日搶先曝光的2024年總統大選第35波追蹤民調，在三腳督的情況下︰民進黨賴清德39.7％、國民黨侯友宜20.2％、民眾黨柯文哲18.3％。而在四腳督戰局︰賴清德39.1％、侯友宜19.6％、柯文哲16.1％、郭台銘8.1％。媒體人吳子嘉分析說，在四腳督戰局，鴻海創辦人郭台銘開始下滑了。

吳子嘉9日在《董事長開講》網路直播節目中表示，根據《美麗島電子報》總統大選第35波追蹤民調，在三腳督方面︰賴清德39.7％、侯友宜20.2％、柯文哲18.3％。侯友宜變侯老二，柯文哲變柯老三。比較可怕的是賴清德，為39.7％，打蛋打了一個禮拜都沒有用，他繼續上揚。而在四腳督戰局︰賴清德39.1％、侯友宜19.6％、柯文哲16.1％、郭台銘8.1％；因為郭台銘最近新聞不多，開始下滑。

吳子嘉更分析指出，在三腳督的情況下，柯文哲拿到國民黨10.0％支持、拿到民進黨2.8％；侯友宜則拿到國民黨75.4％支持、拿到民進黨2.2％；賴清德拿到國民黨1.8％支持、拿到民進黨92.9％。賴清德幾乎全部掌握住民進黨的支持，侯友宜國民黨支持度75.4％，距離賴清德的92.9％，差了17.5個百分點；侯友宜應該還要增加國民黨的支持度17.5個百分點，其中他有10個百分點跑去了柯文哲那邊。

吳子嘉接著表示，在四腳督戰局，侯友宜拿到國民黨73.0％、拿到民進黨1.3％；賴清德則拿到民進黨93.7％的支持。侯友宜應該在國民黨這邊還要拿到20.7％，而這20.7％裡面，郭台銘占了8.3％，也表示郭粉有8.3％、柯粉8.8％，因此侯友宜還有20.7％努力的空間。