「FEniX」9、10日在信義劇場 Legacy MAX舉辦「LOOK AT ME NOW」演唱會，同是他們正是出道以來的首次專場，全員使出渾身解數，演出更採Full Band形式，舞蹈、編曲皆帶給歌迷全新驚喜，更邀來VERA歌唱擔當巴比、Jocelyn9.4.0、LCY呂植宇擔任嘉賓助陣。

他們一開場嗨唱〈Look At Me〉、〈Tool Man〉、〈Countdown〉、〈萬萬不可的引力〉，五位成員Max、峻廷、浦洋、家齊、承隆即忍不住向歌迷們直喊「好久不見」，峻廷先問台下觀眾：「大家吃飽了嗎？還沒嗎？那待會會看到飽。」他們連續唱跳4首歌曲後，浦洋表示：「第一次這麼做。」Max則接著笑說：「年紀越大要服老。」

成員們隨後分別帶來SOLO演出，由「舞蹈組」打頭陣，家齊率先領軍8位舞者，一身皮衣帥氣演唱ØZI的〈Issues〉；峻廷則與舞者們演出J.Sheon與陳星翰的〈早上PAPAPA〉；浦洋則演出80年代張國榮的性感經典舞曲〈拒絕再玩〉。

「歌唱組」的承隆則演唱偶像Marz23的〈Everything〉及Charlie Puth〈Attention〉，接著上場的壓軸MAX，則同樣以自創曲〈我把信寫成歌〉驚艷觀眾，一身白色西裝造型，峻廷：「Max 出現在大家面前都是一種神秘穩重，這一次大家可以聯想一下，會是童話故事的白雪公主。」