鄭運鵬今晚舉辦溫暖好政「和平保台 溫暖好政 施政願景說明會」，現場超過400位市民到場支持。（蔡依珍攝）

民進黨發言人卓冠廷也特別南下站台。（蔡依珍攝）

無黨議員于北辰出席聲援。（蔡依珍攝）

民進黨在全台舉辦「信賴台灣・溫暖好政」說明會，9日晚間開進蘆竹，立委鄭運鵬砲打國民黨，強調台灣不缺電且土地狹小，根本禁不起核災，他並細數蔡英文和鄭文燦政績，強調「民主真的可以當飯吃」，民進黨執政把小孩、年輕人、長輩都照顧好。未來請大家總統支持賴清德、立委選擇鄭運鵬，讓運鵬留國會、顧預算，挺台灣！

鄭運鵬今晚舉辦溫暖好政「和平保台 溫暖好政 施政願景說明會」，現場超過400位市民到場支持。

無黨議員于北辰出席提到，自己擔任過黃復興黨部最年輕的主委，但最後被開除黨籍，只因他堅持消滅萬惡共匪、捍衛台澎金馬，捍衛中華民國獨立。他提到自己4年前支持鄭運鵬，且全家都支持，強調就是要選擇一位真正支持國軍、保護台灣的立委，4年後的他也會繼續支持鄭運鵬。

在地議員許清順表示，鄭運鵬在中央爭取各項預算，蘆竹許多原本易淹水地方，透過運鵬爭取改善排水。在他協助下電纜地下化，也還給桃園乾淨的天空，甚至做到蘆竹山鼻、山腳，他更提到鄭運鵬爭取超過5千萬預算，改善蘆竹超過十多間學校廁所。一定要繼續支持鄭運鵬，讓鄭運鵬留在立法院。

民進黨發言人卓冠廷也特別南下站台，他提到自己目前擔任民進黨新北市議會黨團幹事長，而運鵬則是立法院史上最強幹事長，幹事長是審查預算、監督國政、立法過程中最重要樞紐角色，一定要繼續留在立法院服務大家。2015年鄭運鵬臨危授命，來到桃園第一選區選舉，第一次贏5000多票，第二次票成長1萬多票，就是民眾給予鄭運鵬接地氣、勤跑基層的一份肯定。過去八年執政，台灣各項指標大幅進步，甚至在疫情期間經濟持續成長，好的執政要延續，請大家總統支持賴清德、立委選鄭運鵬。

鄭運鵬壓軸登場指出，當其他總統候選人有政治上包袱時，只有民進黨候選人才能和平保台，這幾年蔡英文總統、賴清德副總統，透過務實、和平路線保護台灣，讓世界看見台灣。

鄭運鵬也提到，沒有鄭文燦，機場捷運不能通車、捷運綠線不能開工。此外，這幾年經濟好、經濟共享，行政院普發6000元，也透過疫後特別預算，提出學貸、房貸補貼，希望減輕年輕家庭負擔。溫暖好政包含長照政策，政府增加長照預算到900億，要給長輩更好的生活。

鄭運鵬表示，目前社會中有許多謠言，請大家一定要協助澄清謠言。國民黨造謠台灣缺電應該要重啟核四，但事實上台灣不缺電，此外台灣土地狹小，根本禁不起一次核災。未來台灣要發展綠能、天然氣這都是國際趨勢，現在就要做，企業如果不做、國家不做根本無法出口貿易。發展綠能不是為了反對核能，而是要跟上世界潮流，發展綠能才是走在世界正確道路。

最後，鄭運鵬強調「民主真的可以當飯吃」，因為台灣民主法治，相信台灣的制度，因為我們可信、可靠，全世界都靠台灣製造晶片，同時台灣經濟成長，工資也已經連八漲，這是民進黨執政的成果，我們要把小孩、年輕人、長輩都照顧好。未來請大家總統支持賴清德、立委選擇鄭運鵬，讓運鵬留國會、顧預算，挺台灣！

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