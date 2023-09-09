中國信託邀請NBA金塊隊球星小波特（Michael Porter Jr.）造訪寶島台灣，這次旋風訪台90個小時，9日來到洲際棒球場為中信兄弟開球，擔任開球接球捕手的周思齊也幫兒子圓夢，順利請小波特在球衣上簽名。

小波特今天來到「黃衫軍」主場，並成為中信兄弟官方Twitch頻道開播以來首位NBA特別來賓，中國信託也特別致贈印有手繪Q版小波特的感謝狀，感謝他遠渡重洋與中國信託一同推動公益，成為中國信託反毒大使並助攻孩子擁抱夢想。

小波特透露自己小時候曾打過棒球並表現還不錯，長大後再度站上投手丘，發現距離比想像中遠，讓他不禁讚嘆棒球選手真的很厲害。

今天擔任開球捕手的周思齊兒子是小波特鐵粉，連3天在小波特下榻飯店守候，「周董」也奉命拿球衣請小波特簽名，滿足兒子的心願；小波特很感謝在地球的另一端有許多球迷支持，讓人十分感動。小波特也替為運動傷害所苦的選手打氣，鼓勵他們永不放棄、堅持到底，往目標邁進。

而為了讓更多球迷一睹世界最高職業籃球殿堂球星丰采，中國信託銀行邀請報名今年「中信盃黑豹旗」的台南一中棒球社球員與小波特近距離互動，一同參加洲際球場導覽活動及進場觀賽。

南一中棒球隊隊長曾鈞威說，這次能跟小波特一起參加球場導覽和觀賽，真是「天上掉下來的大禮物」，同時還有艾迪頓跟全隊分享賽前準備及賽中注意要點，獲益良多，希望帶著這些經驗，全隊朝中信盃黑豹旗32強的目標前進；最後大家搶著跟小波特自拍，有人直嚷嚷，「我不要洗澡了！」

旋風訪台90小時，小波特行程滿檔，落地第一站先與新北中信特攻籃球隊分享NBA訓練菜單，加碼PK四對四鬥牛賽，並拍攝影片力挺中國信託藉由籃球運動推廣反毒教育的理念。

離台前，小波特與中信兄弟球迷相見歡，中國信託育樂公司營運長劉志威送上中英文感謝狀，將小波特與孩子的合照變成Q版塗鴉風，並以小波特名字縮寫MPJ做了英文「藏頭詩」，為「2023 CTBC MPJ Taiwan Tour」留下美好註解。