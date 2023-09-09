新華社報導，中國國務院總理李強當地時間9日上午在印度新德里出席20國集團（G20）領導人第十八次峰會第一階段會議，發表講話，他表示，基於對人類前途命運的思考，中國國家主席習近平提出了全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。人類命運休戚與共，各國應當相互尊重、求同存異、和平共處。在重大危機和共同挑戰面前，誰都不能獨善其身，唯有團結合作才是人間正道。

李強指出，G20成員應當堅守團結合作初心，扛起和平與發展的時代責任。要切實加強宏觀經濟政策協調，為世界經濟增長傳遞信心、提供動力，做推動全球經濟復甦的夥伴；要堅定推進經濟全球化，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，做推動全球開放合作的夥伴；要共同守護地球綠色家園，促進綠色低碳發展，保護海洋生態環境，做推動全球可持續發展的夥伴。要團結不要分裂，要合作不要對抗，要包容不要排斥。

李強強調，中國將堅定不移深化改革、擴大開放，推動高品質發展，推進中國式現代化。中國發展前景光明，必將為全球經濟復甦和可持續發展注入更多新動能。願同各方一道，為人類共同的地球、共同的家園、共同的未來，付出更大努力、作出更大貢獻。

G20成員領導人、嘉賓國領導人及有關國際組織負責人與會。今年20國集團主席國印度總理莫迪主持會議。

與會領導人歡迎非盟加入20國集團，表示20國集團合作決定著世界走向。要構建夥伴關係，採取切實行動，調動一切資源，推進綠色低碳轉型，共同應對氣候變化、能源和糧食安全等全球性挑戰，加快實現強勁、可持續、平衡和包容增長，共建更美好的未來。中國國務院祕書長吳政隆等出席會議。

當地時間8日晚，應印度政府邀請，李強乘包機抵達新德里帕拉姆空軍機場，出席G20領導人第18次峰會。吳政隆等陪同人員同機抵達。印度國務部長辛格等到機場迎接。

李強是在結束出席東亞合作領導人系列會議並對印尼正式訪問後抵達新德里。離開雅加達時，印尼公共工程和住房部長巴蘇基、中國駐印尼大使陸慷、駐東協大使侯豔琪等到機場送行。