氣象局針對台南發布大雷雨警訊，須慎防淹水。(圖／氣象局)

氣象局9日晚間針對台南市發布大雷雨即時訊息，有淹水可能，氣象粉專「台灣颱風論壇」也示警，低壓91W所帶來的強烈雷雨帶已經抵達台南上空，深夜市區將會有強陣風與大雨，當地人無奈搖頭，直呼「別再來了」。

台灣颱風論壇稍早發文指出，低壓91W中心目前位在澎湖南方，帶動了整個雨帶發展，91W由於移動速度慢，將會導致強降雨時間拉得更長。

論壇接著發文「台南注意」，指出強烈雷雨帶抵達台南上空，接下來將會有大雨伴隨強陣風，尤其是沿海地區感受會特別明顯。氣象局稍早也發布大雷雨訊息，並示警有淹水可能。

住在台南的網友們也紛紛回報：「安南區打雷中」、「七股開始下雨」、「麻豆已經聽到雷響了」、「北區又開始下了」、「拜託別再來了」、「台南是包月了嗎，下到快發霉」、「台南中西區回東區，小雨慢慢變成大雨」、「南部這週好衰，1個禮拜7天有4-5天鋒面影響」、「原本想買消夜的，只好打消念頭了」、「下到開始覺得有點冷了」。