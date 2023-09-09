男星謝和弦過去爭議多，除了感情問題還因吸食大麻多次被捕引起轟動，直到與妻子莉婭結婚生下女兒謝音悅後，收起玩心當稱職的奶爸，近日更宣布有第二胎喜訊，獲得祝福。法務部近日在徵求反毒片的臨時演員，沒想到謝和弦正好符合其中一角色5條件，他本人也幽默表示，「可以找我演」。

最近法務部籌備拍攝反毒宣傳影片，在網路上公開徵求演員條件，片中角色之一「小明」的人物設定是28歲男作曲家，外型很潮、染髮、刺青和看起來很兇，小明在光鮮亮麗背後是藉由吸食大麻獲取靈感來源的毒販；許多網友看了種種條件，立刻聯想到男歌手謝和弦。

而謝和弦本人7日也在臉書轉發反毒片徵人訊息，豪不避諱地說，「那個其實小明可以找我演，我只收420元，哈們」；據徵人訊息中得知演出小明的酬勞是10小時5600元，有網友說謝和弦只收420元太便宜，但他本人親自解惑，貼出420代表大麻文化的意思。

廣大網友都認為「小明」根本就是謝和弦，忍不住開玩笑，「本色出演，專屬角色」、「完全符合欸」、「量身訂做的角色，只能扣哥演了」、「角色就是在說你，想看你演出啊」、「有誰標記一下法務部，小明在這裡」、「扣哥最強代表作有機會+1了嗎」。

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