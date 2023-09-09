民眾黨總統參選人柯文哲9日晚間於大甲鎮瀾宮大客車停車場舉行，首場「廟口開講」吸引逾800名支持者冒雨聽講，柯文哲指出，台灣民眾黨信箱，他都有在看，民眾給他的建議及批評他都傾聽，每天改一點、進步一點，並批賴清德標籤太重，若賴當選總統「台灣戰爭風險上升」、「新潮流不倒，台灣不會好」，台下掌聲雷動。

柯文哲指出，台灣處境，民眾要思考誰最適合當總統，賴清德是醫生，問題是他的標籤太重，如果他當選，包括戰爭風險會更高這不是面子之爭，如果中國把賴清德當選，當作台獨勢力在台灣的勝利，那習近平坐不穩，何必把局面搞得那麼僵。

柯文哲直言，賴若當選台灣經濟一定差，因為台灣目前出口40％到中國大陸，中共卻禁止台灣農產品，像是石斑、鳳梨、釋迦等，大家合作賺錢簡單，但是中國大陸出招對台灣出口經濟的確較困難。

柯文哲說，從去年裴洛西事件到現在，台灣的外資外移，他舉例，美國學校這半年很多學生都離開到美國讀書，很多歐盟國家仍觀望台灣投資市場都說等台灣選完總統再說，他認為要當政治人物，要讓老百姓心安最重要，不要讓大家不爽。

柯文哲指出，阿扁選總統時他也是醫界後援後一員，支持民進黨，但他萬萬沒想到民進黨墮落如此快，吃相難看就是傲慢、吃定你。做官不困難，只有3個原則，對的事情做、不對的不要做、認真做，但是現今政府對的事情不做，不對的一直做、很懶惰。

柯文哲「廟口開講」民眾黨台中第一選區立委提名人蔡壁如、民眾黨台中市議員江和樹、無黨籍市議員陳廷秀及民眾黨發言人楊寶楨等人到場助講，傾聽基層心聲。