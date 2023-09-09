Andrejs Grazulis making sure his exit from #FIBAWC will be one to remember ⏰#FIBAWC x #WinForLatvia 🇱🇻 pic.twitter.com/DuxHq2JkB0 — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 9, 2023

先前來台打過熱身賽的立陶宛、拉脫維亞兩支東歐勁旅，9日剛好在世界盃男籃賽第5名爭奪戰碰頭，結局卻跟熱身賽完全相反，拉脫維亞第三節打出誇張25比4猛攻，主控查格爾斯也傳出改寫世界盃紀錄的17助攻，最後以98比63輕取立陶宛，隊史首次打進世界盃就拿下第5名。

不同於雙方在新莊熱身賽時，立陶宛以93比69輕取拉脫維亞的結果，拉脫維亞今天開賽就很強勢，靠著A.庫魯斯、史密茲兩人火力，很快就把領先差距擴大到兩位數，甚至最多領先到13分，打完上半場，拉脫維亞49比38領先，其中查格爾斯半場就傳10助攻。

拉脫維亞第三節開始三分火力猛烈，A.庫魯斯、格拉祖利斯兩人攜手投進4顆三分球，帶起一波25比4攻勢，轉眼取得74比42大幅領先，眼見場上大勢已去，立陶宛也很快把先發主力換下場休息，提前在第三節尾聲就宣告進入垃圾時間，立陶宛早已投降。

單場飆進6顆三分球的A.庫魯斯拿下全場最高20分，史密茲也有17分，犯滿畢業的格拉祖利斯12分，查格爾斯雖然投7中0，僅靠罰球拿下4分，卻有單場17助攻表現；約庫拜提斯攻下立陶宛最高16分，效力鵜鶘的瓦蘭丘納斯15分、8籃板。