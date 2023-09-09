大學新生為了盡快與同學熟悉，大多都會參加迎新宿營，但近年來各校宿營活動屢屢發生爭議問題，近日又有中原大學的女學生爆料，參加迎新宿營後發現小隊的隊呼讓她感覺非常不舒服，引起網友討論。

中原大學的一名女新生昨（8）日在《Dcard》發文，透露自己原本滿心期待參加大一宿營，但實際參與活動後，小隊隊呼內容卻有「洨」、「包皮垢」及各種髒話，讓她感覺非常舒服，直呼「接下來還有夜教，鬼月夜教認真嗎？現在好後悔參加宿營」。

其他網友紛紛建議「不舒服可以反應給校方，這個校方一定會處理，畢竟之前一堆大學迎新腥羶色上過新聞」、「這種白癡陋習什麼時候才能根除」、「超尷尬的隊呼，看起來超沒水準，一律建議檢舉」。

雖然原PO今日回覆表示，她已寄信向校方反應，希望學校真的會處理，只是到晚間20時左右學校都尚未回覆，不知道是否因為放假的關係，要等到周一工作日才會看信箱。

中原大學校板也針對此事進行議論，根據其他學生討論，出事的活動應是電機系與國貿系合辦的迎新宿營，紛紛說「截圖，存證，性騷擾」、「這是什麼鬼隊呼，這麼低俗」、「瘋了吧，現在的弟弟妹妹在想什麼」、「畢業三年現在都不敢說我是中原畢業」。

其實中原大學的宿營活動出包早不是第一次，2017年時就有男新生爆料，參加宿營時被逼迫只能穿內褲闖關，活動過程充滿髒話及性歧視言語，某關卡還要求女隊員幫男隊輔脫褲子、男隊員磨蹭女關主等，引起軒然大波。

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