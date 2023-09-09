金鶯捨棄刻有隊名縮寫「O's」的超大項鍊，本季採用「軟管給水」作為開轟後的團隊慶祝儀式，不過這極具創意的發想卻意外成為了話題。

9日金鶯客場交手紅襪，比賽前半段雙方相當和平，4局上紅襪先發投手浩克（Tanner Houck）的滑球失準投進紅中，歐希恩（Ryan O'Hearn）不客氣揮出右外野方向陽春全壘打，這球飛行距離高達424英呎（約129公尺），金鶯率先取得1分，但焦點是歐希恩回到板凳席的慶祝儀式。

金鶯隊友拿出接上漏斗的編織軟管，並從頂部倒下礦泉水，歐希恩抓住管子大口將其喝下，相較於其他球隊多以裝飾及配件來增加歡樂氣氛，金鶯獨步且怪奇的行徑成為本季大聯盟著名開轟儀式。根據先前美媒《今日美國》報導，這項靈感源自於金鶯球員艾爾文（Cole Irvin）和阿金（Keegan Akin）。

該軟管特地選用金鶯球衣主要顏色黑與橘，為敲出全壘打的球員補充水分，本季才開始被採用，金鶯投手吉布森（Kyle Gibson）給出的描述是：「這就像孩童時期打完威浮球後，到庭院後頭用水管喝水那樣。」或許金鶯球迷已經習以為常，但如此新穎的開轟儀式仍不被其他粉絲所接受，在社群媒體平台X寫下，「看起來好髒」、「這是懲罰球員嗎？」、「喝下去沒有問題吧」。