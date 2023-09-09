本報先前報導，美國第6代戰機空軍次世代空優計劃（NGAD）正如火如荼展開，現在輪到美國海軍了，那麼誰來建造次世代美國海軍戰鬥機，想必仍將由美國3大航空巨擘之間展開競爭，但誰將脫穎而出贏得合約。外媒做出了深度分析，與空軍NGAD相反，洛馬反而最可能「落馬」。

綜合《Popular Mechanics》以及《Aviation Week & Space Technology》報導，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音（Boeing）和諾斯羅普格魯曼（Northrop Grumman）都已經加入次世代空優計劃（Next Generation Air Dominance Program，NGAD）以建造F/A-XX戰鬥機。

這3家公司的參與使這成為數十年來最開放的競爭，洛克希德馬丁過去在1991年，擊敗諾斯羅普格魯曼，打造了F-22猛禽戰機，並在2001年擊敗波音建造F-35。

不過，海軍的NGAD計劃與目前已經廣受媒體報導的空軍的計劃並不相同，這2個計劃將生產2種截然不同的戰鬥機。

F/A-XX戰鬥機將取代海軍的F/A-18E、F超級大黃蜂戰機。一旦完全投入使用，航空母艦將攜帶F-35和F/A-XX戰機的混合機隊，每艘航母可能攜帶約20至24架飛機。第一批超級大黃蜂戰機於1990年代末投入使用，目前正在接受Block III升級。這款新戰鬥機將在2030年代的某個時候開始取代現有的超級大黃蜂戰機。

Navy: NGAD Will be Family of Systems, Super Hornet Replacement Likely a Manned Fighter - USNI Newshttps://t.co/EtjMrGXSdk pic.twitter.com/l5Hj9igYbc — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) March 30, 2021

但首先，海軍需要選擇最適合的製造商。以下是這3家公司以及他們之前曾打造過的飛機和分析：

洛克希德馬丁是美國最大的國防承包商，目前製造F-35 Lighting II和F-16V戰機。洛克希德馬丁他們也承攬打造了2款第5代戰鬥機，即F-22和F-35，這種經驗使其成為建造F/A-XX的強大競爭者。該公司幾乎可以確定是空軍NGAD計劃的承包商，因此如果贏得了海軍的NGAD計劃，它將處於同時攔下五角大廈3款前線戰鬥機的獨特位置。

但過去成功，可能反而會讓洛馬「落馬」因為美軍不太可能將所有服役的戰鬥機都壓在同一家公司上。而且洛克希德馬丁以前從未建造過艦載機。

波音是美國第3大國防承包商。波音目前為美國海軍生產F/A-18E、F超級大黃蜂戰機，F/A-XX最終將取代該機型。超級大黃蜂生產線將在2025年關閉，經過26年的運營。波音還為海軍生產P-8海神式巡邏機，並正在開發MQ-25「魟魚式」（Stingray）艦載無人機。

波音目前有2款戰鬥機在生產中：F/A-18E、F Block III和F-15EX 新進鷹。儘管機身數十年來沒有更新，但這2款戰機的航電系統據報道與F-35相當，甚至還要更新。

MQ-25 Stingray drone refuels an F/A-18 Hornet. pic.twitter.com/baIqYOfKiF — MachinePix (@MachinePix) August 22, 2023

不過，敗給洛馬F-35的主因是當時波音從未建造過隱形飛機。而F/A-XX將與無人機遼機一同飛行，因此波音澳洲的MQ-28 Ghost Bat 幽靈蝙蝠無人機可能會給該公司帶來優勢。

最後一家競爭對手，諾斯羅普格魯曼，是美國第5大國防承包商。也是空軍B-21 Raider重型轟炸機的主要承包商，這是美國空軍30多年來的第一款新轟炸機，B-2幽靈轟炸機也是出自他們之手。該公司在隱形領域擁有豐富的經驗。

Just like Farmer’s insurance, Boeing knows a thing or two about tail-less designs…. #NGAD pic.twitter.com/UTWwpDLocX — Thenewarea51 (@thenewarea51) July 28, 2023

諾斯羅普和格魯曼2家公司在1994年合併，而他們在艦載機方面也有悠久的歷史，曾經為海軍建造從二戰著名的F-4F野貓到標誌性的F-14雄貓戰機。

近期，諾斯羅普格魯曼還建造了X-47B艦載無人機，該無人機在2010年代曾短暫飛行，但從未進入生產階段，這種經驗可能有助於該公司在這次競爭中脫穎而出。

這3家角逐建造美國海軍次世代戰鬥機的廠商，都具備十足的經驗。儘管最終只有1款飛機脫穎而出，但至少我們將有3種不同的概念機可以期待。