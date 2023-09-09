57歲天王郭富城和小22歲的妻子方媛結婚6年，感情依舊幸福甜蜜，而他婚後也成為顧家寵妻好男人代表，近日網友在英國倫敦巧遇他陪愛妻逛街，零修圖的真實狀態震驚全網。

從照片中可見，郭富城和方媛先在童裝店購物，應該是在替女兒挑選衣服，之後兩人又去了精品店，郭富城全程陪伴沒有露出一絲不悅，累了就坐在沙發休息，網友見到郭富城肯耐心陪方媛逛街，都激讚他是好老公。

而郭富城在零修圖的鏡頭下，狀態仍維持相當好，穿T恤的他看上去相當壯碩，手臂和胸肌線條明顯，而且五官精緻，下顎線明顯，絲毫看不出歲月痕跡，57歲仍保養得宜，和一旁方媛沒有太大的年齡差距，讓網友都驚呼「不老男神絕對是他」、「被偶遇都好帥啊！他真的好帥」、「這才是真正的生圖，狀態太棒了」。

其實，郭富城婚後相當寵妻，今年方媛過36歲生日，更大手筆幫她慶生，帶妻女到「世界十大建築奇蹟 」、上海佘山世茂洲際酒店（深坑酒店）慶祝，據悉，最貴房價是復式套房120坪，要價1萬7270人民幣（約新台幣7萬3367元）。