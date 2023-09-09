前衛生署長楊志良9日投書媒體，喊話「郭董，請你退選」，《中時新聞網》YouTube 9日起針對「楊志良公開要求郭台銘退選，以成就下架民進黨的目標，請問你認為郭台銘應退選嗎？」進行網路民調，截至9日晚上，已有4.1萬名網友投票，63%的網友「認同郭應退選，楊志良說出我的心聲」。

《中時新聞網》YouTube 9日起針對「楊志良公開要求郭台銘退選，以成就下架民進黨的目標，請問你認為郭台銘應退選嗎？」進行網路民調，截至9日晚上10點48分，已有4.1萬名網友投票。63%的網友「認同郭應退選，楊志良說出我的心聲」；15%的網友「不認同，楊志良只代表他自己」；18%認為「郭早就泡沬化，退不退選沒差」；4%無意見。

網友紛紛表示，「10天前，郭台銘才宣布楊志良是他的競選智庫顧問，現在居然就被要求退選。你自己剛找的競選顧問要你退選，聲勢和風向可見一斑」、「他是一個成功商人，但不代表他可一而再再而三的失信於民，誠信是做人之本，郭台銘有錢就想追權，且並未保有誠信，郭應該知所進退」、「不只應退選，還要幫忙藍白整合。成功不必在我，只要下架無良的民進黨」。

不過，也有網友認為，「選舉是只要你能過門檻就依照本人意願吧，法律規定就是這樣」。