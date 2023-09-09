台北市大直街「基泰大直」的工程，７日由於施工不慎，造成鄰近民宅坍塌，而綠營第一時間竟是攻擊立委王鴻薇曾拿基泰建設政治獻金，反遭踢爆黨籍議員也曾收過，引發討論。前立委郭正亮表示，民進黨一開始是想藉此轉移超思進口雞蛋的焦點；郭也提醒，雖基泰建設發意向書引發爭義，但此案的重點就是迅速重建，北市府應該要進場保證基泰重建資金穩定、住戶能拿到好條件，且過程越快越好，還有很多事情要做，還要注意聲請假扣押、建案停工，最後若搞到基泰建設周轉不靈，會更難解決。

郭正亮９日在政論節目《中天辣晚報》表示，大家都知道建商是捐贈政治獻金的第一名，基泰建設又是很久的上市公司，在藍、綠營都會有好朋友，但重點是有沒有「對價關係」，王鴻薇也沒有因為拿政治獻金就忘記自己立場，還是有照顧選區的受災戶，民進黨會打這個議題，就是想轉移超思進口巴西雞蛋的焦點。

郭正亮認為，在台北市長蔣萬安宣布4點作為後，民進黨就很難出手了，但此案處理的重點是讓受害者的房子能迅速重建，基泰建設發合建意向書雖引發爭議，但除了重建沒有其他方法。

郭正亮也擔心，蔣萬安會想得太簡單，受災住戶需要重建，而周邊住戶海砂屋都更也是基泰建設負責，雖然基泰被罵趁人之危，但除了重建沒有其他辦法，北市府要想到方法，由市府進場要求基泰「保證重建資金穩定」、「保證住戶能拿到更好的條件」、「整個程序越快越好」，還有很多事情要做。

此外，郭正亮也指出，北市府怕基泰脫產，要求基泰在北市的建案停工，還聲請假扣押，銀行可能跟進動作，要小心不要搞到最後基泰周轉不靈，到時候問題就很難處理。