以星二代身分從小受到關注的女星歐陽娜娜，23歲的她近期重拾學生身分，繼續在伯克利音樂學院深造，而她到美國後也被發現穿著越來越性感，與先前清純可人形象不太一樣。歐陽娜娜日前在社群分享在當地日常穿搭，上身穿繩子固定的小背心，在街上擺拍時風一吹差點洩春光。

在重回校園後，歐陽娜娜不時曬出在地生活， 9日她在微博釋出一系列出門逛街的美照和實況照片，她戴著墨鏡、上身是深藍色低胸背心和搭配牛仔寬褲，整個人簡約俐落又有型；有眼尖粉絲發現歐陽娜娜上身疑似只穿小背心，胸前只有2根繩子固定，風一吹下擺飄起差點被看光。

歐陽娜娜日常穿搭越來越辣，日前在美國街上擺拍險洩春光。（圖／摘自歐陽娜娜微博）

不過，網友都很相信歐陽娜娜出道這麼多年，應該懂得保護自己，反倒是被她到美國後，穿搭風格變得越來越性感都很驚喜，不禁稱讚她長大了，「娜娜真的要變辣辣了」、「喜歡看娜娜這樣分享日常美照，能可愛也能性感，不愧是我愛的人」、「衣服好適合妳，娜娜穿衣品味好棒棒」。

歐陽娜娜從小與姊姊妮妮、妹妹娣娣因為父親歐陽龍、母親傅娟的關係，生活、求學甚至戀愛都成為焦點，過去她放棄音樂家的路讓她頗受爭議，近期宣布繼續於美國伯克利音樂學院讀書，讓粉絲感到欣慰，也很支持她休息演藝事業、好好深造。