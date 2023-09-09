教宗接見席維斯史特龍與胞弟、妻女。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）周五（8日）在梵蒂岡接見好萊塢動作片巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone），同場覲見教宗的還有史特龍的妻女與胞弟。教宗問候史特龍時提了一句「我們都是看你的電影長大的」，史特龍隨即擺出招牌架式回應：「咱們打兩拳！」

綜合路透社、《時人》、天主教通訊社報導，以電影《洛基》（Rocky）走紅全球的義大利裔男星席維斯史特龍，8日偕同妻女與胞弟法蘭克（Frank Stallone）到教廷覲見教宗。86歲的教宗拄著拐杖露面，史特龍隨即上前與教宗握手，接著依序向教宗引介妻子與3名女兒，最後向教宗介紹自己73歲的弟弟法蘭克。

今年已77歲的史特龍與第三任妻子珍妮佛弗萊文（Jennifer Flavin）去年8月離婚，9月「閃電復合」，此行帶著3個美麗的女兒覲見教宗，3個女兒分別是27歲的蘇菲亞（Sophia）、25歲的西斯汀（Sistine）、21歲的絲嘉莉（Scarlet）。西斯汀的名字取自梵蒂岡的西斯汀禮拜堂（Sistine Chapel）。教宗說：「3個（女兒）啊？這麼多！」

席維斯史特龍與胞弟、妻女8日在教廷與天主教教宗合影。（路透）

史特龍對教宗說：「多謝您百忙之中抽空見我們，非常感謝。」教宗與史特龍也對彼此表示這次相見「榮幸之至」。這時教宗說了：「我們都是看你的電影長大的。」史特龍聞言露出笑容，接著擺出拳擊手架式對著教宗小小揮了幾下，說：「準備好了嗎？咱們打兩拳！」教宗聽了翻譯之後，隨即朝著史特龍伸出左手出了3拳。史特龍立刻報以掌聲，全場笑開。

史特龍與胞弟法蘭克周四造訪義大利南部普利亞大區（Puglia）城鎮吉奧亞德科爾（Gioia del Colle），參加榮譽市民授予典禮。史特龍兄弟的父親就出生在這個城鎮，1930年代還是青少年的時候就移民到美國。

當地媒體報導，史特龍兄弟倆不僅向鎮民致意，也拜訪當年祖父在鎮上的住處。史特龍手握一把鑰匙致詞時說：「多年前我的祖父離開這裡。這是他店鋪的鑰匙，他是理髮師。」致詞尾聲，他向眾人致謝並引述「洛基」著名台詞：「我愛你們，繼續奮鬥。」

史特龍2007年受訪時說，1990年代末尾女兒出世時生病，是他開始虔誠信仰天主教的重要時刻。