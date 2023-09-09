台北市大直街94巷1弄附近，因「基泰大直」建案施工，導致周邊民宅傾斜，一樓甚至直接變成地下室。國民黨立委王鴻薇表示，她支持大直受災戶公辦都更，這樣才會有更多保障。

王鴻薇9日在臉書粉專貼文表示，她支持大直受災戶公辦都更，並再次呼籲台北市府根本解決受災戶求償問題。台北市長蔣萬安宣布針對大直受災戶辦理公辦都更，這是非常正確的選擇。受災地區辦理都更，對災民最為有利，但受災戶不能接受肇事的基泰建設，其他建商就算有意願也是曠日費時，由市府辦理公辦都更，對受災戶會有更多的保障。

王鴻薇接著指出，第一，受災戶會更信任政府；第二，時程獎勵容積可以拿得最多；第三，北市府也可獲利更有資源照顧受災戶，是一舉多得的事。

王鴻薇更指出，台北市政府9日晚間雖然向法院申請假扣押基泰財產6195萬元，明天再協助災戶申請假扣押。但是即使暫時假扣押，由受災戶直接去面對基泰打官司，終究是耗費時日。

王鴻薇也表示，周一就要上班上課，很多受災戶還不能上班，只能請事假或特休，這部分的損失不應由受災戶來承擔。她已經請台北市勞動局針對受影響不能上班的受災戶，提出合理的辦法減輕受災戶損失。