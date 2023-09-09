基泰建設位在大直的都更案，7日晚間發生重大工安事故，並導致一旁40年的民宅直接下陷「2樓變1樓」，現場緊急疏散201戶，有420人有家歸不得，今天凌晨有受災戶在臉書PO文，家裡的寵物貓「阿花」再塌陷時失蹤，希望大家幫忙協尋。

有網友再臉書PO文表示，家裡的寵物貓「阿花」在9月8日大直民宅塌陷時失蹤了，當日情況一切來的緊急又突然，我叔叔因行動不便，我堂妹們又不在家，當工地主任來家內請大家緊急撤離時，可能因外面聲響很大或動物本能原因，當時撤離前我叔叔一直呼叫牠，牠一直沒出現，且一時也找不到，同時工地主任又一直請我叔叔快快離開，我叔叔只能先撤出，結果出來後，房子就慢慢塌陷了。

她表示，因住家在1樓及地下室，所以現是處於全在地底下的狀態，「阿花」有可能還在房內或者也有可能逃出來，二個堂妹目前一直在附近找尋及呼喚牠，願在附近的居民或者浪媽、浪爸們，如有看到是否能告知我，也拜託大家幫我多多轉發，希望牠逃出來時，能讓大家看到而通知我們，拜託大家了！拜託，謝謝大家！